Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

По затопленным улицам Бали поплыли гигантские сетчатые питоны

Times of India: плывущие по улицам Бали после наводнения змеи попали на видео
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По затопленным улицам курортного индонезийского острова Бали, где после мощного трехдневного ливня произошло наводнение, плавают крупные змеи. Местные жители и туристы выкладывают видео с ними в соцсетях, пишет Times of India.

На Бали обитают несколько видов крупных змей, самый известный из них — это сетчатый питон, мировой рекордсмен по длине и превосходный пловец. При сильных наводнениях сетчатые питоны вынужденно покидают привычные места обитания и зачастую оказываются в населенных пунктах.

Несмотря на многочисленные сообщения о появлении змей, индонезийские чиновники заверяют, что они пока никого не покусали, и просят население вместо самостоятельного взаимодействия с рептилиями сразу вызывать спасательные службы.

Бали переживает пик сезона дождей, который длится с ноября по март и характеризуется интенсивными тропическими ливнями, высокой влажностью и значительными подтоплениями низинных районов.

В Управлении по охране природных ресурсов Бали еще два дня назад предупреждали жителей острова о риске встречи со змеями на улицах. Специалисты пояснили, что наводнение затопило речные русла, рисовые поля и дренажные каналы — места обитания сетчатых питонов.

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии (BMKG) выпустило предупреждения для всех основных туристических центров острова, включая Куту, Легиан, Джимбаран, Семиньяк, Улувату, Нуса-Дуа, Санур, Чангу и Убуд. Власти настоятельно призывают местных жителей и туристов избегать прогулок и поездок по затопленным улицам из соображений безопасности.

Ранее на Бали змея атаковала спасавшего жабу россиянина.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!