По затопленным улицам Бали поплыли гигантские сетчатые питоны

Times of India: плывущие по улицам Бали после наводнения змеи попали на видео

По затопленным улицам курортного индонезийского острова Бали, где после мощного трехдневного ливня произошло наводнение, плавают крупные змеи. Местные жители и туристы выкладывают видео с ними в соцсетях, пишет Times of India.

На Бали обитают несколько видов крупных змей, самый известный из них — это сетчатый питон, мировой рекордсмен по длине и превосходный пловец. При сильных наводнениях сетчатые питоны вынужденно покидают привычные места обитания и зачастую оказываются в населенных пунктах.

Несмотря на многочисленные сообщения о появлении змей, индонезийские чиновники заверяют, что они пока никого не покусали, и просят население вместо самостоятельного взаимодействия с рептилиями сразу вызывать спасательные службы.

Бали переживает пик сезона дождей, который длится с ноября по март и характеризуется интенсивными тропическими ливнями, высокой влажностью и значительными подтоплениями низинных районов.

В Управлении по охране природных ресурсов Бали еще два дня назад предупреждали жителей острова о риске встречи со змеями на улицах. Специалисты пояснили, что наводнение затопило речные русла, рисовые поля и дренажные каналы — места обитания сетчатых питонов.

Метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство Индонезии (BMKG) выпустило предупреждения для всех основных туристических центров острова, включая Куту, Легиан, Джимбаран, Семиньяк, Улувату, Нуса-Дуа, Санур, Чангу и Убуд. Власти настоятельно призывают местных жителей и туристов избегать прогулок и поездок по затопленным улицам из соображений безопасности.

Ранее на Бали змея атаковала спасавшего жабу россиянина.