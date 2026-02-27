В России до 2030 года обновят 85% общественного транспорта

В Госдуме заявили о планах обновить 85% общественного транспорта за 4 года

В России к 2030 году планируется обновить 85% подвижного состава общественного транспорта. Регионам следует активнее принимать участие в программе поддержки покупки новых автобусов, трамваев и троллейбусов, заявил в беседе с «Дума ТВ» председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.

По итогам заседания профильного комитета и Минтранса, депутат отметил, что в предстоящие годы особое внимание уделят госпрограмме, рассчитанной на ближайшие четыре года. Она предполагает финансирование 40% от стоимости транспортных единиц из федерального бюджета.

Вместе с тем глава Минтранса Андрей Никитин подчеркнул важность развития дорог, добавил парламентарий.

«Министр сообщил, где, какие обходы городов должны быть сданы за пятилетний план, и что уже было сдано в 2025 году, — пояснил депутат. — Он четко поставил задачи и сообщил, чего и сколько денег не хватает на 2026-й и последующие годы».

До этого президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти России продолжат поддержку закупок общественного транспорта для нужд регионов. Программа по поддержке закупок подвижного состава всегда рассматривалась и как мера поддержки автопрома, подчеркнул он.

Ранее таксистов-частников призвали включить в систему общественного транспорта.