В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки, он мог следить за ней с осени

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении пропавшей девочки
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов Смоленска задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент с ним работают следователи. Детали о его возрасте и другие подробности не уточняются.

Со школьницей сейчас работают медики, они проверяют ее состояние.

По данным RT, мужчина мог полгода следить за ребенком. Его машину мама девочки видела осенью возле школы, где училась дочь.

Как ранее сообщал Life со ссылкой на Shot, пропавшую нашли в одном из гаражей. Волонтер услышал, как кто-то зовет маму. Помимо ребенка внутри якобы были двое мужчин. Почему они оказались в гараже вместе с девочкой, предстоит выяснить правоохранителям.

Девочка пропала после того, как ушла выгуливать собаку и не вернулась. Телефон несовершеннолетняя оставила в квартире.

После исчезновения ребенка завели уголовное дело. Предполагалось, что похитить ее мог отец, но это подозрение не подтвердилось.

Ранее правоохранительные органы изъяли вещи из дома пропавшей в Смоленске девочки.

 
