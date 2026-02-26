Размер шрифта
Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от показаний

ТАСС: подозреваемый в похищении девочки в Смоленске отказался от дачи показаний
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемый в похищении девятилетней девочки, которая пропала 24 февраля в Смоленске, отказался давать показания и потребовал предоставить ему адвоката. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

26 февраля правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетней школьницы в Смоленске. Сейчас с ним работают следователи.

По данным RT, мужчина мог полгода следить за ребенком. Его машину мама девочки видела осенью возле школы, где училась дочь.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Как сообщал Life со ссылкой на SHOT, пропавшую нашли в одном из гаражей. Волонтер услышал, как кто-то зовет маму. Помимо ребенка, внутри гаража якобы были двое мужчин.

Ранее сообщалось, что мальчик, которого сотни людей двое суток искали на Сахалине, все это время прятался дома.

 
