Москвичам рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидается плюсовая температура воздуха. Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«28 февраля погода облачная, с прояснениями, без существенных осадков из-за высокого атмосферного давления. Ночь станет заметно теплее, -3...-5°C в Москве, а по региону до -7°C», — рассказала синоптик.

Днем ожидается от 0 до -2°C, в центре возможна оттепель до +1°C, добавила она. Дневная температура в воскресенье в столице будет составлять от -4 до +1°C. В понедельник, 2 марта, даже ночью прогнозируется от 0 до -5°C, днем — до +3 °C.

Позднякова добавила, что второй день подряд в городе фиксируются самые высокие сугробы за всю историю наблюдений в Москве. Однако в ближайшие дни серьезных снегопадов не ожидается.

Заведующий метеообсерваторией, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко до этого говорил, что февраль обновил абсолютный рекорд по высоте сугробов в Москве, достигнув 86 см. По его словам, это «стало самым большим значением за последние 72 года».

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.