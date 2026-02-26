Размер шрифта
Москвичам рассказали о погоде до начала марта

Синоптик Варакин: до конца рабочей недели в Москве не ожидаются осадки
Кирилл Зыков/РИА Новости

В четверг и пятницу, 26 и 27 февраля, в Москве не ожидаются сильные осадки, однако, сохранится гололедица. Об этом «Радио 1» заявил советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин.

По его словам, до этого в столице установился абсолютный суточный рекорд по высоте снега. Температура воздуха до конца рабочей недели будет зависеть от района Подмосковья. Ночью в Москве ожидается до -8°C, по области — до -11°C.

При этом суббота, 28 февраля, станет переломным моментом, поскольку к Московскому региону придет циклон с Атлантики. Он принесет с собой мокрый снег и дождь.

«28-го ожидается до +3°C в центре Москвы, по области от -1 до +4°C, юго-западный уже ветер. Сильная гололедица», — предупредил Варакин.

Синоптик отметил, что в первую декаду марта не ожидается резкое похолодание. До 6 марта температурный фон будет выше климатической нормы на 2–3 градуса.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве выпало до 25% месячной нормы снега за сутки. На метеостанции в центре Москвы Балчуг в осадкомер попало 11 мм осадков, в Тушино — 7 мм. Больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано в Талдоме (14 мм).

Ранее москвичам рассказали, стоит ли ждать жаркого лета в 2026 году.

 
