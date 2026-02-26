Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Стали известны подробности обнаружения девочки, пропавшей в Смоленске

SHOT: пропавшую в Смоленске девочку нашли в гараже
Telegram-канал «SHOT»

Девочка, которая пропала в Смоленске три дня назад, оказалась в гараже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, во время поисков один из волонтеров услышал, как в гараже кто-то кричит и зовет мать. Выяснилось, что внутри была та девятилетняя девочка, которую искали.

«Предварительно, с ребенком в гараже были двое мужчин, их личности устанавливают», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Медикам предстоит проверить, совершалось ли в отношении девочки насилие.

24 февраля школьница ушла из дома, чтобы выгулять питомца, но назад так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, на поиски вышли сотни волонтеров.

По одной из версий к произошедшему был причастен родной отец, но эти данные не нашли подтверждения.

По словам причастных к мероприятиям, во время поисков нашли машину, внутри которой было покрывало и большое количество волос, визуально напоминающих волосы девочки.

Ранее у девочки, пропавшей в Смоленске, не нашли подозрительных переписок в телефоне.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!