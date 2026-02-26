Стали известны подробности обнаружения девочки, пропавшей в Смоленске

Девочка, которая пропала в Смоленске три дня назад, оказалась в гараже. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, во время поисков один из волонтеров услышал, как в гараже кто-то кричит и зовет мать. Выяснилось, что внутри была та девятилетняя девочка, которую искали.

«Предварительно, с ребенком в гараже были двое мужчин, их личности устанавливают», – сообщается в публикации.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Медикам предстоит проверить, совершалось ли в отношении девочки насилие.

24 февраля школьница ушла из дома, чтобы выгулять питомца, но назад так и не вернулась. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело, на поиски вышли сотни волонтеров.

По одной из версий к произошедшему был причастен родной отец, но эти данные не нашли подтверждения.

По словам причастных к мероприятиям, во время поисков нашли машину, внутри которой было покрывало и большое количество волос, визуально напоминающих волосы девочки.

Ранее у девочки, пропавшей в Смоленске, не нашли подозрительных переписок в телефоне.