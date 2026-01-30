Названы причины массовых увольнений россиян в 2026 году

В этом году 67% россиян хотят сменить профессию и начать карьеру в новой области – об этом они сообщили в опросе hh.ru. Эта тенденция вызвана тем, что в России стимулируется перераспределение кадров с целью покрыть дефицит в определенных сферах. Также значимую роль играет большое количество возможностей для развития компетенций в новых направлениях, рассказали газете «Известия» сообщили в Минэкономики РФ.

Судя по опросу, только 12% россиян будут продолжать работать в своей сфере, еще 12% заявили, что пока не определились. В целом сложившаяся картина соответствует объективным тенденциям рынка труда, считают в Минэкономики. Сегодня выдвигаются новые требования к квалификации работников, появляются новые возможности для самореализации, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«В рамках реализации Плана структурных изменений в экономике до 2030 года Правительство ведет проактивную политику, чтобы стимулировать перераспределение трудовых ресурсов из сфер, где снижается запрос на занятость, в сектора, требующие притока или сохранения занятых», — добавили в министерстве.

К таким исследованиям нужно относиться с осторожностью, так как опрос не подтверждает, что действительно 67% россиян решатся на смену карьеры, считает глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По его мнению, речь скорее идет о стремлении к дополнительному заработку в схожих областях.

«При этом нельзя отрицать, что изменения на рынке труда действительно происходят. Люди стали активнее сравнивать условия, оценивать перспективы и смотреть туда, где выше доходы и стабильнее спрос, — добавил Катырин. — Именно поэтому повышенное внимание сегодня получают инженерные и технические специальности, логистика, промышленность».

Что касается утечки кадров, то такие тенденции, по словам главы ТПП, наблюдаются в сфере розничной торговли, гостиничном бизнесе, но самая серьезная текучка фиксируется в офисном секторе, откуда люди массово увольняются из-за стресса и низких зарплат, заключил специалист.

До этого замгендиректор сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что зимой россияне чаще всего увольняются и меняют работу в феврале. Это связано с тем, что к этому времени с начала года они уже успевают пройти собеседования после завершения каникул. Но в течение всего года наибольшее количество карьерных решений приходится на сентябрь, отметил эксперт.

