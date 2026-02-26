Предотвращен теракт против высокопоставленного военного в Петербурге

В Петербурге предотвращен теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет РИА Новости.

Подозреваемые были оперативно задержаны. Установлено, что они через мессенджер Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство и установили его под автомобиль военнослужащего.

Однако подрыв машины осуществить не удалось благодаря действиям силовиков. Бомбу обнаружили и обезвредили. Агенты Киева уже дали признательные показания.

До этого президент России Владимир Путин призвал ФСБ России вместе с другими силовыми ведомствами усилить защиту отдельных должностных лиц. По мнению главы государства, в зоне особого риска из-за действий «киевского режима» находятся представители Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны, а также сотрудники государственной и муниципальной власти, работники образования и социальной сферы, журналисты, волонтеры и лидеры общественного мнения.

