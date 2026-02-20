ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракт в Ставрополе

Центр общественных связей ФСБ показал видео операции по ликвидации мужчины, который, по данным силовиков, готовил теракт к 23 Февраля в Ставрополе. Кадры ведомства опубликовало RT.

На кадрах зафиксированы приготовления предполагаемого агента Украины к теракту, а также момент попытки его задержания. Сотрудники ФСБ также продемонстрировали предметы, которые, как утверждается, предназначались для совершения взрыва.

О предотвращении теракта стало известно 20 февраля. По информации силовых структур, мужчина планировал взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО в Ставрополе.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление, после чего по нему был открыт ответный огонь.

До этого военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. В мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР.