Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Общество

ФСБ показала видео ликвидации готовившего теракт в Ставрополе

Опубликованы кадры ликвидации подозреваемого в подготовке теракта в Севастополе

Центр общественных связей ФСБ показал видео операции по ликвидации мужчины, который, по данным силовиков, готовил теракт к 23 Февраля в Ставрополе. Кадры ведомства опубликовало RT.

На кадрах зафиксированы приготовления предполагаемого агента Украины к теракту, а также момент попытки его задержания. Сотрудники ФСБ также продемонстрировали предметы, которые, как утверждается, предназначались для совершения взрыва.

О предотвращении теракта стало известно 20 февраля. По информации силовых структур, мужчина планировал взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО в Ставрополе.

При задержании он оказал вооруженное сопротивление, после чего по нему был открыт ответный огонь.

До этого военный суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за теракт на железной дороге в Ростовской области. В мае 2024 года подсудимый согласился за материальное вознаграждение поджечь релейные шкафы на железной дороге. Весь этот процесс он снимал на видео.

Ранее ФСБ пресекла подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!