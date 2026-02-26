Директор ЧОП задержан по делу о нападении на школьника в Перми

Следователи задержали директора ЧОП после нападения в школе Александровска

Директор ЧОП задержан по обвинению в оказании небезопасных услуг после нападения подростка на ученика в школе города Александровска в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

«Следователем СК России обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.

ЧП в школе №1 в Александровске произошло 19 февраля. Ученик седьмого класса принес в образовательное учреждение нож и, встретив сверстника на лестнице, нанес ему тяжелые ранения.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Среди них — покушение на несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавшего доставили в следственный отдел. Telegram-канал SHOT написал, что причиной происшествия могла стать ссора между подростками.

Ранее юную псковичку арестовали за советы ранившему одноклассника пермскому подростку.