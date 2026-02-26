Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Директор ЧОП задержан по делу о нападении на школьника в Перми

Следователи задержали директора ЧОП после нападения в школе Александровска
РИА Новости

Директор ЧОП задержан по обвинению в оказании небезопасных услуг после нападения подростка на ученика в школе города Александровска в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

«Следователем СК России обвиняемый задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — отмечается в сообщении.

ЧП в школе №1 в Александровске произошло 19 февраля. Ученик седьмого класса принес в образовательное учреждение нож и, встретив сверстника на лестнице, нанес ему тяжелые ранения.

На фоне произошедшего следователи возбудили уголовное дело по трем статьям. Среди них — покушение на несовершеннолетнего, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нападавшего доставили в следственный отдел. Telegram-канал SHOT написал, что причиной происшествия могла стать ссора между подростками.

Ранее юную псковичку арестовали за советы ранившему одноклассника пермскому подростку.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!