Юную псковичку арестовали за советы ранившему одноклассника пермскому подростку

Несовершеннолетнюю жительницу Пскова арестовали по подозрению в пособничестве вооруженному нападению пермского школьника на одноклассника, сообщили Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По данным следствия, 16-летняя псковичка переписывалась с 13-летним подростком из Александровска в Пермском крае в одном из мессенджере. Когда мальчик начал готовить нападение с ножом на учеников своей школы, она, как считают в Следкоме, давала ему советы, рекомендации и другие указания.

Подросток, который 19 февраля нанес однокласснику ножевые ранения в здании школы, на момент совершения преступления находился под влиянием своей собеседницы, сделали вывод в СКР.

Личность девушки помогли установить специалисты главного управления криминалистики, оперативниками регионального УФСБ и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю.

Обвиняемую задержали по месту жительства в Пскове и этапировали в Пермский край для участия в следственных мероприятиях. Следствие обратилось в суд с просьбой избрать для нее меру пресечения в виде содержания под стражей, ходатайство было удовлетворено.

По предварительным данным, причиной нападения школьника на одноклассника стало поражение в видеоигре. Пострадавший прооперирован, его перевозили в краевую больницу вертолетом санавиации.

