В Смоленске ищут владельца машины, замеченной возле дома пропавшей девочки

В Смоленске около дома пропавшей девочки заметили серое авто — его владельца ищут. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

«Возле дома девочки в то утро действительно был замечен серый автомобиль, из него вышел мужчина. Он зашел в подъезд, после чего вышел оттуда с пакетом. В настоящий момент следователи отрабатывают эту версию, устанавливают владельца авто, его местонахождение», — сказали агентству.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что следы, предположительно принадлежащие девочке, пропавшей после прогулки с собакой, обнаружили в овраге около ее дома. Ребенка вторые сутки ищут волонтеры и полиция.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Соседи семьи обратили внимание на незнакомого мужчину, которого часто видели возле ее дома. В правоохранительных органах пока не считают его поведение подозрительным, но решили найти незнакомца и опросить. Мать пропавшей сообщила, что конфликтов в семье накануне не было.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.