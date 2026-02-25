В Смоленске следы пропавшей девочки нашли в овраге

Пропавшая в Смоленске девятилетняя школьница могла упасть в овраг около дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Следы, предположительно принадлежащие девочке, пропавшей после прогулки с собакой, обнаружили в овраге около ее дома. Ребенка вторые сутки ищут волонтеры и полиция. Пока ее местонахождение не установлено.

Девятилетняя школьница вышла из дома утром 24 февраля и исчезла. Соседи семьи обратили внимание на незнакомого мужчину, которого часто видели возле ее дома. В правоохранительных органах пока не считают его поведение подозрительным, но решили найти незнакомца и опросить. Мать пропавшей сообщила, что конфликтов в семье накануне не было.

До этого в поселке Кардымово Смоленской области семилетний мальчик провалился в открытый люк глубиной почти три метра и просидел там около шести часов, пока его не нашли спасатели.

Ранее мэр Смоленска призвал откликнуться возможных очевидцев исчезновения девочки.