В Смоленской области после атаки БПЛА могут эвакуировать один населенный пункт

Анохин: живущих около ПАО «Дорогобуж» людей могут эвакуировать после атаки БПЛА

Жителей населенного пункта в Смоленской области, расположенного рядом с атакованным украинскими дронами ПАО «Дорогобуж», могут эвакуировать в целях обеспечения безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

Он рассказал, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали очаги возгорания на территории предприятия.

«В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — отметил глава российского субъекта.

25 февраля министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 14 были уничтожены в Смоленской области.

Как написал Telegram-канал Mash, в Смоленской области атаке подверглось предприятие по добыче удобрений в Дорогобужском районе. В результате на территории завода начался пожар, ранения получили несколько человек — четверых спасти не удалось. Позднее эту информацию подтвердил Анохин. Он добавил, что пострадали 10 граждан.

Ранее в Брянской области женщина получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА.