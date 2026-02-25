Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Смоленской области после атаки БПЛА могут эвакуировать один населенный пункт

Анохин: живущих около ПАО «Дорогобуж» людей могут эвакуировать после атаки БПЛА
Михаил Метцель/РИА Новости

Жителей населенного пункта в Смоленской области, расположенного рядом с атакованным украинскими дронами ПАО «Дорогобуж», могут эвакуировать в целях обеспечения безопасности. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Анохин.

Он рассказал, что к текущему моменту сотрудники экстренных служб локализовали очаги возгорания на территории предприятия.

«В минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта», — отметил глава российского субъекта.

25 февраля министерство обороны РФ заявило, что ночью над территорией страны сбили 69 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Из них 14 были уничтожены в Смоленской области.

Как написал Telegram-канал Mash, в Смоленской области атаке подверглось предприятие по добыче удобрений в Дорогобужском районе. В результате на территории завода начался пожар, ранения получили несколько человек — четверых спасти не удалось. Позднее эту информацию подтвердил Анохин. Он добавил, что пострадали 10 граждан.

Ранее в Брянской области женщина получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Запад хочет вернуть Украине ядерное оружие. Почему и какой на это есть ответ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!