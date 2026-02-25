Губернатор Смоленской области подтвердил гибель четырех человек при атаке дронов

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram-канале о гибели четырех сотрудников предприятия ПАО «Дорогобуж» при атаке украинских дронов.

«Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. Десять ранены», — рассказал глава региона в опубликованном видеообращении.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что не менее четырех человек получили несовместимые с жизнью травмы во время атаки украинских дронов на предприятие по добыче удобрений в Смоленской области. По данным журналистов, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по заводу в Дорогобужском районе около 6:00 мск.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 25 февраля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 69 дронов Вооруженных сил Украины над территорией России. Украинские военные использовали для атак БПЛА самолетного типа. Больше всего воздушных целей — 24 — нейтрализовали в Брянской области. В Крыму сбили 18 беспилотников, в Смоленской области — 14, в Орловской и Тульской областях — по три. Еще три летательных аппарата ликвидировали над акваторией Черного моря, по одному — в столичном регионе, Белгородской, Курской и Калужской областях.

