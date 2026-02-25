Размер шрифта
Жительница Брянской области получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА

Богомаз: в селе Истопки в результате атаки дронов пострадала женщина
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Женщина пострадала в результате атаки украинских дронов-камикадзе на село Истопки в Климовском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, тяжело ранена мирная жительница села. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — рассказал губернатор.

По его словам, после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в одном из жилых домов начался пожар. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Утром 25 февраля в пресс-службе Минобороны России заявили, что ночью над территорией страны ликвидировали 69 украинских дронов самолетного типа. Больше всего целей — 24 — нейтрализовали в Брянской области. В Крыму сбили 18 беспилотников, в Смоленской области — 14. По три БПЛА перехватили и уничтожили в Орловской и Тульской областях, а также над акваторией Черного моря. В столичном регионе, Курской, Белгородской и Калужской областях сбили по одному летательному аппарату.

Ранее в Волгоградской области нашли и обезвредили несколько неразорвавшихся БПЛА.

 
