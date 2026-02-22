Размер шрифта
Дания не в курсе планов США об отправке плавучего госпиталя в Гренландию

DR: Дания не в курсе планов по отправке в Гренландию плавучего госпиталя из США
Marko Djurica/Reuters

Правительство Дании не в курсе планов по отправке в Гренландию плавучего госпиталя из США. Об этом сообщает телерадиокомпания DR со ссылкой на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Накануне президент США Дональд Трамп рассказал, что Вашингтон направит в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, отметив, что судно «уже в пути».

«Население Гренландии получает нужную им медицинскую помощь. Гренландцы могут также получить особое лечение в Дании. Нужды в особых мерах в сфере здравоохранения в Гренландии нет», — сказал Поульсен.

Министр обороны Дании добавил, что в помощи со стороны США нет никакой необходимости.

21 января министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен отказался вступать с американским лидером в переговоры о продаже Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании присоединить остров к американскому государству.

Ранее Дании посоветовали «спать с одним открытым глазом» из-за ситуации с Гренландией.
 
