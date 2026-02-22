Размер шрифта
После удара РФ по инфраструктуре Украины без электричества остались несколько регионов

Укрэнерго: после удара ВС РФ обесточены несколько регионов
Shutterstock/Creative Cat Studio

После удара Вооруженных сил РФ несколько регионов Украины остались без электричества. Об этом сообщает Укрэнерго.

По ее данным, без света часть остались жителей Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областей. Также ресурса нет на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В воскресенье, 22 февраля пресс-служба Минобороны РФ подтвердила массированный удар российских бойцов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, целями атаки стали Трипольская теплоэлектростанция и ТЭЦ-6 в Киеве, при этом были применены около 80 дронов типа «Герань», более 10 крылатых ракет Х-22, а также баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее мощный ночной удар по Киеву попал на видео.
 
