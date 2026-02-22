После удара РФ по инфраструктуре Украины без электричества остались несколько регионов

После удара Вооруженных сил РФ несколько регионов Украины остались без электричества. Об этом сообщает Укрэнерго.

По ее данным, без света часть остались жителей Одесской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Полтавской областей. Также ресурса нет на подконтрольной Украине части Запорожской области.

В воскресенье, 22 февраля пресс-служба Минобороны РФ подтвердила массированный удар российских бойцов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщал ранее Telegram-канал SHOT, целями атаки стали Трипольская теплоэлектростанция и ТЭЦ-6 в Киеве, при этом были применены около 80 дронов типа «Герань», более 10 крылатых ракет Х-22, а также баллистические ракеты «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Ранее мощный ночной удар по Киеву попал на видео.