Снежная буря в США лишила света более полумиллиона домохозяйств

NBC News: в США из-за снежной бури без света остались более 500 тыс. домохозяйств
Lawrence Bryant/Reuters

Более 500 тысяч домохозяйств остались без света из-за снежной бури на северо-востоке США. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Власти семи штатов, в том числе Нью-Йорка, Нью-Джерси, Род-Айленда и Пенсильвании, объявили режим чрезвычайной ситуации. В городах Нью-Йорк и Бостон введены ограничения на передвижение автотранспорта. По данным национального метеобюро, в некоторых местах выпало уже более 90 см снега.

В США тысячи авиарейсов отменили из-за снежного шторма. Из-за непогоды на северо-востоке страны не работает общественный транспорт. Власти запретили поездки и попросили людей не выходить на дороги.

До этого мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани сообщил, что из-за надвигающейся снежной бури власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. На этом фоне в населенном пункте откроются пункты обогрева.

Ранее в зоопарке Вашингтона сняли на видео панд, радующихся снегу.
 
