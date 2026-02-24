В США отменили тысячи авиарейсов

В США тысячи авиарейсов отменили из-за снежного шторма. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные FlightAware.

В воздушных гаванях Нью-Йорка — аэропортах Джона Кеннеди, Ла-Гуардия и Ньюарк Либерти — отменили около 1,5 тысячи рейсов. Аналогичные меры приняли в аэропортах Бостона, Филадельфии и Вашингтона. Еще 17 тысяч рейсов задержали.

Из-за непогоды на северо-востоке США не работает общественный транспорт. Власти запретили поездки и попросили людей не выходить на дороги.

К примеру, губернатор штата Массачусетс Мора Хили распорядилась запретить автомобильные поездки в округах Бристоль, Плимут, Барнстейбл и Дьюкс. Единственные, кому разрешено водить машину в подобных условиях, — это сотрудники служб экстренного реагирования, коммунальных служб и частные подрядчики, занимающиеся доставкой продуктов питания и топлива, а также медицинский персонал.

Накануне портал Poweroutage сообщал, что более 100 тыс. домов на восточном побережье США остались без электричества из-за снежной бури.

Ранее в зоопарке Вашингтона сняли на видео панд, радующихся снегу.