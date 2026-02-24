В Москве устанавливают причастных к подрыву автомобиля ДПС

Следователи устанавливают лиц, которые могут быть причастны к подрыву служебного автомобиля возле Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, видеообращение которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Устанавливается личность мужчины, который привел в действие взрывное устройство, иные, возможно, причастные лица», — рассказала она.

Также, по словам Петренко, сотрудники СК изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают свидетелей произошедшего.

Взрыв около служебной машины, находившейся в районе Савеловского вокзала в Москве, произошел в ночь с 23 на 24 февраля. Как выяснили следователи, причиной стал самоподрыв неизвестного мужчины. В результате пострадали сам злоумышленник и три сотрудника ДПС, сидевшие в автомобиле. Подозреваемый и один из инспекторов получили несовместимые с жизнью травмы. Еще двух полицейских доставили в медицинское учреждение, в данный момент их состояние оценивается как стабильно-тяжелое.

СК возбудил уголовное дело по ст. 317 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Telegram-канал SHOT написал, что использованное злоумышленником самодельное взрывное устройство имело мощность около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.

