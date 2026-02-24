В России призвали пересмотреть понятия стажировки и испытательного срока

В России хотят признать стажировку видом трудовых отношений срочного характера. В этом направлении в первую очередь важно урегулировать само понятие, определить статус стажера и его отличия от работника на испытательном сроке, заявила руководитель представительства Центра аудита и охраны труда «Лидер», эксперт по трудовому законодательству Ирина Жуковская в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению специалиста, стажировки должны быть закреплены как процесс работы, так как отсутствие этого понятия при вхождении в профессию является пробелом в законодательстве. При этом есть производственная практика, которая, по сути, и является стажировкой.

«У нас есть испытательный срок, который мы не всегда правильно используем и в общем-то, приходя в ту или иную организацию компанию на испытательный срок, новый будущий работник тоже проходит адаптацию, то есть стажируется. Плюс у нас есть закрепленное понятие стажировки, но в зоне охраны труда», — добавила Жуковская.

По ее мнению, важно определить отличия испытательного срока от стажировки и производственной практики, а также от стажировки по охране труда. Это требует создания единого регламента для государства, работодателей и сотрудников, заключила эксперт.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин поручил законодательно определить стажировки как вид трудовых отношений. До 15 июля должны быть закреплены понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также определить этот вид трудовых отношений, «носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности».

Ранее Госдума одобрила отмену стажировки и испытательного срока при приеме на службу в МВД.