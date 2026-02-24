Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В России призвали пересмотреть понятия стажировки и испытательного срока

Специалист Жуковская: в РФ нужно пересмотреть подход к стажировкам
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

В России хотят признать стажировку видом трудовых отношений срочного характера. В этом направлении в первую очередь важно урегулировать само понятие, определить статус стажера и его отличия от работника на испытательном сроке, заявила руководитель представительства Центра аудита и охраны труда «Лидер», эксперт по трудовому законодательству Ирина Жуковская в эфире Общественной Службы Новостей.

По мнению специалиста, стажировки должны быть закреплены как процесс работы, так как отсутствие этого понятия при вхождении в профессию является пробелом в законодательстве. При этом есть производственная практика, которая, по сути, и является стажировкой.

«У нас есть испытательный срок, который мы не всегда правильно используем и в общем-то, приходя в ту или иную организацию компанию на испытательный срок, новый будущий работник тоже проходит адаптацию, то есть стажируется. Плюс у нас есть закрепленное понятие стажировки, но в зоне охраны труда», — добавила Жуковская.

По ее мнению, важно определить отличия испытательного срока от стажировки и производственной практики, а также от стажировки по охране труда. Это требует создания единого регламента для государства, работодателей и сотрудников, заключила эксперт.

Напомним, до этого президент РФ Владимир Путин поручил законодательно определить стажировки как вид трудовых отношений. До 15 июля должны быть закреплены понятия «стажер» и «трудоустройство на стажировку», а также определить этот вид трудовых отношений, «носящих срочный характер, в целях приобретения первичного опыта профессиональной деятельности».

Ранее Госдума одобрила отмену стажировки и испытательного срока при приеме на службу в МВД.
 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!