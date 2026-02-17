Размер шрифта
В Крыму будут судить пару за госизмену и шпионаж

Прокуратура: пару из Крыма осудят за передачу данных ВСУ о военной технике
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Крыму направят в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение в отношении двух местных жителей. Россиянина обвинили в государственной измене, а его сожительницу — гражданку Украины — в шпионаже.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый выступал против проведения специальной военной операции, установил контакт с представителем службы безопасности Украины и сообщил о готовности оказывать помощь иностранной разведке в деятельности против России. Позже он получил задание собрать сведения о вооружении и военной технике, размещенных в черте Ялты. На помощь мужчина привлек свою сожительницу.

По данным следствия, обвиняемый осуществил фотосъемку военной техники, а женщина — видеосъемку военных кораблей. Собранную информацию мужчина передал представителю иностранного государства через один из мессенджеров.

Подозреваемых задержали сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Уголовное дело направят в Верховный суд Республики Крым.

Ранее в Запорожской области осудили сторожа за передачу данных Украине, приговорив его к 14 годам.
 
