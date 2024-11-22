На Украине депутат получил пожизненный срок за взрыв трех гранат

Пожизненное лишение свободы получил закарпатский депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания сельсовета. Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Депутат от партии «Слуга народа» взорвал три боевые осколочные гранаты на сессии Керецковского сельсовета в Закарпатской области. Всего от взрыва пострадали 26 человек, двоих из которых врачи не смогли спасти. Сам Батрин выжил, его госпитализировали. СБУ предъявила парламентарию обвинение в совершении террористического акта.

«По данным следствия, злоумышленник заранее подготовился к преступлению», — уточнили в ведомстве.

Фигурант сначала спрятал боеприпасы в своем доме, а затем принес их в помещение госучреждения.

Имя депутата в СБУ не раскрыли, однако, по данным украинского издания «Главком», речь идет о Сергее Батрине.

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Ранее россиянин попытался взорвать управление МВД в Смоленске.