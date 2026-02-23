Размер шрифта
В результате удара ВСУ по Белгородской области пострадали два человека

Гладков: два мирных жителя пострадали от ударов беспилотников ВСУ
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Вооруженные силы Украины беспилотными летательными аппаратами ударили по Белгородской области. В результате ранения получили два местных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Так, в селе Таврово Белгородского округа в результате детонации беспилотника мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. На скорой его забрали в больницу. На месте атаки повреждены кровля частного дома и легковой автомобиль, добавил глава региона.

В Грайворонском округе в селе Замостье дрон ударил по машине. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали в одно из медучреждений Белгорода. Также автомобиль получил повреждения.

Обоим местным жителям помогают врачи, заключил Гладков.

21 февраля беспилотный летательный аппарат нанес удар по «Газели» в хуторе Никольский, расположенном в Борисовском округе. Губернатор сообщил, что пострадал один мирный житель. Бригада скорой помощи доставила мужчину в центральную районную больницу в тяжелом состоянии. Пострадавший получил проникающее осколочное ранение грудной клетки.

Ранее ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками с металлическими шариками.
 
