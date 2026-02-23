Размер шрифта
Гладков сообщил о повреждениях храма в Белгороде после атаки ВСУ

Губернатор Гладков: купол храма поврежден в Белгороде после ночной атаки ВСУ
Григорий Сысоев/РИА Новости

В результате атаки со стороны Украины на Белгород оказался поврежден купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам главы региона, Белгород подвергся двум массированным ракетным обстрелам с применением 15 боеприпасов и атакам 10 беспилотников. Гладков уточнил, что пять дронов были сбиты.

«Повреждены... купол храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», — написал губернатор.

Согласно его сообщению, пострадали также 13 квартир в восьми многоквартирных домах, два частных дома, 38 автомобилей, три коммерческих объекта и один социальный, а также техника на территории производственного предприятия.

22 февраля Гладков также сообщал о массированной атаке дронов Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По его словам, за сутки украинские войска выпустил в сторону региона 203 беспилотника, 121 из которых удалось обнаружить и сбить. Под удар попали 55 населенных пунктов в 16 муниципалитетах, уточнил Гладков. Кроме того, по территории области было выпущено 12 снарядов.

Ранее ВС России уничтожили РСЗО чешского производства, которая обстреливала Белгородскую область.
 
