«Будет массовым»: авиаэксперт о самолете «Байкал»

Авиаэксперт Гусаров: легкий самолет Байкал будет массовым в России
Уральский завод гражданской авиации

Авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в беседе с kp.ru прокомментировал новость о начале летных испытаний самолета «Байкал» с российскими двигателем и винтом. По его мнению, перспективы у машины масштабные.

Специалист напомнил, что аналогичный «Байкалу» «Кукурузник» Ан-2 был самым массовым самолетом в СССР. Та же востребованность будет и у «Байкала», уверен он.

«Он должен быть дешевый, но надежный. Неприхотливый, как Ан-2, но современный, с теплым салоном, с большей дальностью полета, более экономичный. И при этом эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера и садиться чуть ли не на любую поляну. Таких самолетов никто в мире не делает», — сказал Гусаров.

Как сообщила пресс-служба Минпромторга РФ, «Байкал» достиг скорости более 210 километров в час и высоты 400 метров в рамках первых испытаний.

Как отмечает ведомство, ссылаясь на данные летчиков, полет прошел штатно, самолет устойчив и управляем в установленном диапазоне центровок, скоростей и высот. Маршевая силовая установка в течение полета функционировала без замечаний — двигатель показал устойчивую работу.

Ранее в Казани поднялся в небо новый Ту-214.

