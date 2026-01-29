В Индонезии произошло извержение вулкана с предпоследним уровнем опасности

В индонезийской провинции Восточная Ява извергся вулкан Семеру, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной. Об этом сообщило агентство Antara, ссылаясь на наблюдательный пост.

По информации дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, извержение произошло 29 января в 07:20 по местному времени (3:20 мск).

«Высота столба пепла составила около 700 метров над вершиной, или 4376 метров над уровнем моря», — говорится в публикации.

Antara отмечает, что столб пепла бело-серого цвета с высокой плотностью распространялся в юго-восточном направлении. Вулкану был присвоен третий из четырех уровень опасности. Местным жителям посоветовали полностью прекратить любую деятельность в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 км от кратера.

28 января Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщил, что вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла. Изначально высота пеплового выброса составила около 7,1 тыс. метров над уровнем моря, но впоследствии увеличилась до порядка 9 тыс. метров.

Ранее на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали несколько тысяч человек.