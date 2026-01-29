Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеВирус НипахГибель пациентов в интернате Кузбасса
Общество

В Индонезии произошло извержение вулкана с предпоследним уровнем опасности

Antara: извержение вулкана Семеру произошло в Индонезии
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

В индонезийской провинции Восточная Ява извергся вулкан Семеру, высота столба пепла достигла 700 метров над вершиной. Об этом сообщило агентство Antara, ссылаясь на наблюдательный пост.

По информации дежурного наблюдателя Мукдаса Софиана, извержение произошло 29 января в 07:20 по местному времени (3:20 мск).

«Высота столба пепла составила около 700 метров над вершиной, или 4376 метров над уровнем моря», — говорится в публикации.

Antara отмечает, что столб пепла бело-серого цвета с высокой плотностью распространялся в юго-восточном направлении. Вулкану был присвоен третий из четырех уровень опасности. Местным жителям посоветовали полностью прекратить любую деятельность в юго-восточном секторе на расстоянии до 13 км от кратера.

28 января Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщил, что вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла. Изначально высота пеплового выброса составила около 7,1 тыс. метров над уровнем моря, но впоследствии увеличилась до порядка 9 тыс. метров.

Ранее на Филиппинах из-за угрозы извержения вулкана эвакуировали несколько тысяч человек.
 
Теперь вы знаете
Эффект плацебо: когда приносит пользу, а когда вредит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!