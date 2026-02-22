В Минтрансе РФ рассказали, сколько туристов перевезли с Кубы на вывозных рейсах

Минтранс РФ: в ходе вывозных рейсов перевезли с Кубы почти 4,3 тыс. пассажиров

Авиакомпании «Россия» и Nordwind суммарно перевезли с Кубы почти 4,3 тысячи пассажиров в ходе вывозных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

«Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4,3 тысячи пассажиров», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что возможность возобновления рейсов будет обсуждаться после нормализации ситуации с поставками на Кубу авиакеросина.

В январе США под угрозой введения пошлин запретили поставщикам нефти импортировать топливо на Кубу. Дефицит бензина и авиакеросина привел к параличу транспорта, отключениям электроэнергии, скоплению мусора в Гаване и остановке рейсов, из-за чего тысячи российских туристов не могли покинуть остров.

6 февраля посол РФ на Кубе Виктор Коронелли заявил, что Москва поможет Гаване, которая рассчитывает на помощь дружественных стран из-за сложностей с поставками нефти. Глава российского МИД Сергей Лавров призвал США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы.

Ранее заявил, что Путин назвал неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.