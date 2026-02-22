Стало известно о новых жертвах схода снежных лавин в Австрии

Еще два человека не выжили при сходе лавин на горнолыжных курортах в Австрии. Об этом сообщает портал Tagesschau со ссылкой на местную полицию.
В пятницу газета die Presse писала о пяти жертвах схода лавин в Австрии.
В местной полиции сообщили о новых жертвах. Там уточнили, что несовместимые с жизнью травмы получил 41-летний австриец — он попал под лавину в Серфаусе. Мужчину извлекли из-под завала снега на глубине около двух с половиной метров и госпитализировали, но спасти его не удалось.
Второй жертвой оказался 21-летний гражданин Словакии — инцидент произошел в Вельцер-Тауэрн в Штирии.
До этого британский лыжник Дэниел Мэтьюз чудом спасся после того, как во Французских Альпах его накрыла почти 400-метровая лавина. Это произошло в пятницу, 13 февраля, когда 23-летний молодой человек катался на лыжах вне трассы на французском курорте. Друзья нашли его спустя шесть минут после схода лавины, а через девять он смог прийти в сознание и высунуть голову на поверхность.
Ранее лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры.