Испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры

Испанскую лыжницу Масип вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры
Чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип попала в лавину во время катания в горах Андорры. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 12 января в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре на высоте около 2400 метров. Масип спускалась по знакомому склону, но спровоцировала микро-сход лавины. Спортсменка и ее собака были унесены снегом, но успешно выбрались без травм.

Также отмечается, что ситуация произошла в зоне, которая классифицируется как участок с низкой лавинной опасностью. По словам Масип, она хорошо знакома с этим маршрутом.

«Хорошо помнить, что нулевого риска просто не существует», — написала спортсменка в своих соцсетях.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее лыжник Александр Бакуров рассказал о взаимоотношениях с Большуновым после конфликта.

