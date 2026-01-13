Испанскую лыжницу вместе с собакой унесло лавиной в горах Андорры

Чемпионку Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип попала в лавину во время катания в горах Андорры. Об этом сообщает Би-би-си.

Инцидент произошел 12 января в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре на высоте около 2400 метров. Масип спускалась по знакомому склону, но спровоцировала микро-сход лавины. Спортсменка и ее собака были унесены снегом, но успешно выбрались без травм.

Также отмечается, что ситуация произошла в зоне, которая классифицируется как участок с низкой лавинной опасностью. По словам Масип, она хорошо знакома с этим маршрутом.

«Хорошо помнить, что нулевого риска просто не существует», — написала спортсменка в своих соцсетях.

