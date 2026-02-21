Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

На Бали разыскивают украинцев, которые могил курировать кол-центры мошенников

РИА: полиция на Бали ищет, возможно, похищенных кураторов украинских кол-центров
Shutterstock/FOTODOM

Полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые могли курировать работу мошеннических кол-центров. Об этом пишет РИА Новости.

Источник сообщает, что разыскиваемые украинцы были похищены около двух недель назад. За одного из мужчин требуют заплатить выкуп. Предполагается, что речь идет об украинце Игоре Комарове.

В соцсетях ранее появилась видео, где избитый мужчина просит заплатить за него выкуп.

«Похитили двух самых влиятельных фигур, которые занимаются кол-центрами на Украине», — сообщил источник.

В декабре сообщалось, что в Мьянме похитили троих российских граждан, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. В посольстве РФ уточнили, что на данный момент рассматриваются три обращения родственников и знакомых пострадавших.

Позже сообщалось об освобождении россиян из мошеннических кол-центров на приграничной территории Мьянмы.

Ранее резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме.
 
Теперь вы знаете
Россияне накопили чудовищно много денег. Как это может сломать экономику
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!