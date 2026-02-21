На Бали разыскивают украинцев, которые могил курировать кол-центры мошенников

Полиция индонезийского острова Бали занимается делом о возможном похищении двух граждан Украины, которые могли курировать работу мошеннических кол-центров. Об этом пишет РИА Новости.

Источник сообщает, что разыскиваемые украинцы были похищены около двух недель назад. За одного из мужчин требуют заплатить выкуп. Предполагается, что речь идет об украинце Игоре Комарове.

В соцсетях ранее появилась видео, где избитый мужчина просит заплатить за него выкуп.

«Похитили двух самых влиятельных фигур, которые занимаются кол-центрами на Украине», — сообщил источник.

В декабре сообщалось, что в Мьянме похитили троих российских граждан, предположительно, для принудительной работы в мошеннических кол-центрах. В посольстве РФ уточнили, что на данный момент рассматриваются три обращения родственников и знакомых пострадавших.

Позже сообщалось об освобождении россиян из мошеннических кол-центров на приграничной территории Мьянмы.

Ранее резидента РФ задержали в Таиланде за вербовку россиянок для скам-центров в Мьянме.