Появились подробности о провалившейся под лед Байкала «буханке» с туристами из Китая

Водитель автомобиля УАЗ, который провалился под лед на озере Байкал во время перевозки китайских туристов, знал о трещинах на поверхности. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, переправа к острову Ольхон была закрыта с начала февраля. Ее планировали открыть 12 февраля, но дату перенесли на пять дней. В итоге участок продолжал оставаться закрытым, поскольку на льду оставались огромные трещины.

Из материала следует, что водитель провалившейся «буханки» знал об этом, но все равно решил поехать. По предварительной информации, группа не была зарегистрирована.

О ЧП на Байкале сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, «буханка» направлялась на экскурсию к мысу Три Брата. Водитель не заметил трещину во льду, после чего машина ушла под воду. В салоне находились девять человек. Выбраться удалось только одному туристу.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что о произошедшем уведомили генконсульство КНР в Иркутске. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее три рыбака пропали на Байкале.