Россиянам объяснили, в каких случаях уборка нарушает закон о тишине

Чрезмерный шум во время уборки в квартире, который доставляет неудобства другим жильцам, может стать основанием для привлечения к административной ответственности. Об этом «Известиям» рассказала начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова.

Эксперт напомнила, что в дневное время с 7:00 до 23:00 уровень шума в жилых помещениях не должен быть выше 40 дБА, при этом максимально допустимый — 55 дБА. Ночью, с 23:00 до 7:00, разрешенный уровень составляет 30 дБА, а максимальный — 45 дБА. При этом в некоторых домах установлены дополнительные часы тишины. В таких случаях шуметь запрещено в период с 13:00 до 15:00.

Юрист подчеркнула, что нарушением санитарно-эпидемиологических требований являются показатели, которые превышают указанные нормы. Если соседи будут жаловаться на шум, нарушителю могут назначить административный штраф размером до 1 тысячи рублей по статье 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях. При систематическом нарушении режима тишины жильцы могут обратиться в суд и потребовать компенсировать моральный вред.

По словам специалиста, подтвердить факт превышения нормы поможет только официальный замер и заключение аккредитованного специалиста — сотрудника Роспотребнадзора или лицензированной коммерческой организации. Также могут быть использованы показания остальных жильцов, аудио- и видеозаписи.

