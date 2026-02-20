Размер шрифта
Общество

Балицкий назвал удар украинских войск по школе в Энергодаре актом варварства

Балицкий: удар ВСУ по школе в Энергодаре является актом откровенного варварства
РИА Новости

Удар украинских войск по территории школы города-спутника Запорожской АЭС Энергодара — акт откровенного варварства. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что новая провокация в отношении гражданской инфраструктуры населенного пункта стала очередной демонстрацией полного отсутствия у Киева не только здравого смысла, но и моральных ориентиров.

«Удар по территории городской школы — это акт откровенного варварства. Для них действительно нет ничего святого: они бьют по жилым кварталам, по больницам и учебным заведениям, в том числе вблизи ядерного объекта», — написал Балицкий.

20 февраля украинские войска при помощи БПЛА атаковали школу в Энергодаре. В момент инцидента в учебном заведении находились около 600 детей и 100 сотрудников.

Как уточнил мэр города Максим Пухов, дрон врезался в дерево, после чего произошла его детонация. В результате повреждены остекление и фасад здания.

В январе три беспилотника ВСУ атаковали школу, расположенную в городе Каменка-Днепровская. В момент удара в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

Ранее на ЗАЭС заявили о напряженной обстановке в Энергодаре и рядом со станцией.
 
