В Турции дали 4 года тюрьмы журналисту за угрозы Эрдогану

Hurriyet: журналисту Алтайлы дали 4 года тюрьмы за угрозы Эрдогану
true
true
true
close
fatihaltayli/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Суд в Стамбуле приговорил к более чем четырем годам тюрьмы журналиста Фатиха Алтайлы по обвинению в угрозах в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает газета Hurriyet.

«26-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам на заседании в среду (26 ноября - прим.ред.) приговорил Алтайлы к четырем годам и двум месяцам тюрьмы», — передают журналисты.

Как отмечает турецкое издание, Алтайлы задержали 21 июня, ему предъявили обвинения в «угрожающих высказываниях в адрес президента».

По данным газеты, журналист вел канал на YouTube с почти 1,7 млн подписчиков. Поводом для расследования стал выпуск передачи Алтайлы на его канале, в котором журналист заявил, что 70% населения Турции якобы против пожизненного нахождения Эрдогана на посту президента. После этого ведущий напомнил, что многие султаны Османской империи окончили свои жизни не естественным путем.

Изначально Главная прокуратура Стамбула требовала для Алтайлы наказание в виде пяти лет лишения свободы. Журналист на заседании суда заявил, что в его словах угрозы в адрес президента не содержалось.

До этого газета «Известия» сообщала об обнаружении в турецкой тюрьме основателя обанкротившейся криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера без признаков жизни.

Ранее журналист Фатих Алтайлы рассказал о желании турецкого оппозиционного лидера встретиться с Путиным.

