В Турции заблокировали искусственный интеллект

В Турции за оскорбления Эрдогана заблокировали ИИ Grok

Главная прокуратура Анкары начала расследование в отношении платформы искусственного интеллекта Grok из-за оскорбительных ответов пользователям. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Как пишет издание, система искусственного интеллекта Grok социальной медиа-платформы X после последнего обновления стала давать оскорбительные ответы в адрес пользователей и третьих лиц.

С официального аккаунта Grok X также поступило заявление, в котором говорится, что посты с неподобающим содержанием начали удалять.

«Мы осведомлены о недавних публикациях Grok и активно работаем над удалением любых ненадлежащих публикаций»», — сообщили представители сервиса.

8 июля в парламент Турции был направлен запрос о лишении депутатской неприкосновенности лидера оппозиционной Республиканской народной партии Озгюра Озеля. По данным издания Cumhuriyet, запрос был направлен в связи с возбуждением прокуратурой Анкары дела в отношении Озеля за его «оскорбительные высказывания в адрес представителей властей, содержащие состав преступления».

Ранее Эрдоган высказался о задержании оппозиционных политиков в Турции.