МВД РФ подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах

МВД РФ предложило разрешить оформлять временную регистрацию в апартаментах
Циан

МВД России предложило разрешить гражданам оформлять временную регистрацию в апартаментах. Это следует из соответствующего проекта закона, подготовленного ведомством, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что в настоящий момент распространена практика проживания россиян в нежилых помещениях, однако законодательство не предусматривает регистрации по месту пребывания в них.

Законопроект предлагает уточнить понятие «место пребывания» и дополнить, что таковым считается нежилое помещение, сходное по характеристикам с квартирами, а также не входящее в номерной фонд гостиниц и иных средств размещения.

До этого зампред Союза юристов Москвы Александр Толмачев усомнился в массовой регистрации россиян в апартаментах.

В начале февраля Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Ранее в России предсказали рост продаж апартаментов из-за изменений правил регистрации.
 
