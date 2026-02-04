В России предсказали рост продаж апартаментов из-за изменений правил регистрации

Россиянам разрешили временно регистрироваться в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. Это нововведение вряд ли приведет к резкому росту цен, но точно значительно увеличит продажи объектов в том сегменте, заявил RT заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Комментируя соответствующее изменение, специалист отметил, что оно еще не означает немедленное начало регистрации всех желающих в апартаментах – сначала нужно будет внести соответствующие правки в законы, а уже потом их действие вступит в силу. Пока же апартаменты в России находятся «в непонятном правовом поле», отметил Соловьёв.

«Их разрешают строить, они продаются дешевле, но люди потом платят за них больше: налог на землю, налог на имущество. Повышенная плата — потому что это рассматривается как нежилое помещение», — пояснил юрист.

Внесение изменений в законодательные акты позволит перевести этот вид помещений в разряд пригодных для временной регистрации, что станет большим плюсом для многих россиян, считает юрист. Он усомнился, что это скажется на ценовой политике, но в то же время предсказал рост продаж в сегменте апартов.

Напомним, накануне Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Ранее россиянам рассказали , когда лучше бронировать апартаменты, а не отель.