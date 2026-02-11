Эксперт усомнился в массовой регистрации россиян в апартаментах

Россиянам разрешили временно регистрироваться в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. Однако это вряд ли станет массовым явлением, а владельцам апартаментов не стоит рассчитывать на возможность получения постоянной прописки в подобных объектах, заявил зампред Союза юристов Москвы, профессор, д.ю.н. Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей.

Юрист подчеркнул, что, согласно решению Конституционного суда, апартаменты считаются спецжилфондом, доступным для временной регистрации. Однако эта норма существовала и до этого, поэтому глобально ничего не изменится, считает Толмачев.

«Это не станет массовым явлением и, если данная гражданка придет с решением КС в МФЦ с просьбой зарегистрировать ее, в паспортном столе ей скажут, что отсутствуют регламенты, приказы и прочее», — убежден он.

Владельцы таких помещений не смогут получить в них постоянную прописку, заключил юрист.

Напомним, Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Ранее в России предсказали рост продаж апартаментов из-за изменений правил регистрации.