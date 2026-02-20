Мощный снегопад обеспечил Внуково место в мировом рейтинге

ТАСС: район Внуково вошел в мировой топ-5 мест по обилию осадков за сутки

Район Внуково вошел в пятерку мест на планете с самым большим количеством осадков за минувшие сутки (25 мм), сообщили ТАСС во Всемирной метеорологической организации.

Абсолютным лидером рейтинга стал атолл Мауке в группе островов Кука с показателем 66 миллиметров. Также в первой пятерке оказались остров Гоф в южной части Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Причиной мощного снегопада, обрушившегося на столичный регион в ночь на 20 февраля, стал циклон, пришедший в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали выпадение до 25 мм осадков и увеличение сугробов на 25–31 см за период с 03:00 до 21:00 четверга. Из-за снегопада в аэропортах Москвы было отменено восемь рейсов.

По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, высота снежного покрова на главной столичной метеостанции ВДНХ достигла 68 см, обновив суточный рекорд. Предыдущее достижение для этого дня составляло 64 см и было установлено в 2024 году.

Несмотря на обилие осадков, прошедший циклон занял лишь второе место по их количеству с начала зимы. Лидером остается «Френсис», принесший в январе 21,4 мм осадков, на третьей строчке — «Валли» с показателем 21 миллиметр, который побил московский рекорд по осадкам 1970 года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпало до 28 миллиметров осадков — около 64% месячной нормы февраля. На опорной метеостанции ВДНХ было зафиксировано 23 миллиметра осадков — это 52% от нормы месяца, на МГУ и Балчуге — 25 и 28 миллиметров соответственно, это примерно 64% февральской нормы.

Очередной снегопад — на сей раз умеренный — ожидается в столице 21 февраля, сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

Ранее московские власти объявили о круглосуточной уборке снега в городе.