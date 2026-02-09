Размер шрифта
Посол рассказал о мудрой позиции Италии в отношении России

Посол Парамонов: Италии хватает мудрости исключать эскалацию между ЕС и РФ
Gregorio Borgia/AP

Италии, в отличие от некоторых участников так называемой коалиции желающих, хватает мудрости придерживаться курса, который исключает военную эскалацию между Россией и Евросоюзом. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Риме Алексей Парамонов.

Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни неоднократно заявлял, что Рим не находится в состоянии войны с Москвой. В январе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не станет отправлять своих военнослужащих на Украину в рамках гарантий безопасности.

По словам Парамонова, в Риме не забыли исторических уроков и причин, по которым Италия была принята в ООН только в 1955 году, а не в 1945 году в момент образования международной организации.

В то же время страны из «коалиции желающих» не исключают военного столкновения с Россией и призывают готовиться к нему в ближайшие три-четыре года, отметил дипломат.

Вместе с тем, Парамонов назвал весьма предосудительным факт участия в рядах Вооруженных сил Украины десятков наемников из Италии, вопреки действующему в стране законодательному запрету на наемничество.

Ранее Сергей Лавров заявил, что России совершенно ни к чему нападать на Европу.
 
