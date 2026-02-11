Экс-замминистра ЖКХ Свердловской области заочно арестовали по делу о взятке

Бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду заочно отправили под стражу по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере. Ранее МВД объявило его в розыск. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Первоуральский городской суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение приняли заочно. В пресс-службе уточнили, что защита бывшего чиновника собирается обжаловать его — апелляция назначена на 12 февраля в Свердловском областном суде.

Сергею Гайде предъявили обвинение в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он также может быть связан с коррупционным делом в отношении других чиновников правительства региона.

В январе МВД России объявило бывшего замминистра в розыск. Согласно открытым источникам, он находится за пределами страны.

Гайда занимал руководящие должности в министерствах энергетики, ЖКХ и социальной политики Свердловской области в 2014–2019 годах.

Ранее правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана.