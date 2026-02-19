Арестован бывший глава новороссийского водоканала

В Новороссийске арестовали бывшего главу водоканала по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил канал СУ СКР России по Краснодарскому краю в мессенджере Max.

«Предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, повлекших ущерб бюджету и нарушение прав граждан (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ)… По ходатайству следователя судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.

11 февраля бывшего замминистра ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду заочно отправили под стражу по делу о посредничестве во взятке в особо крупном размере. По данным следствия, он также может быть связан с коррупционным делом в отношении других чиновников правительства региона. В январе МВД России объявило бывшего замминистра в розыск. Согласно открытым источникам, он находится за пределами страны.

Гайда занимал руководящие должности в министерствах энергетики, ЖКХ и социальной политики Свердловской области в 2014–2019 годах.

Ранее правоохранители задержали главу отдела ЖКХ кабмина Татарстана.