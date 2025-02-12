Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Освещающий жизнь в Новороссии и Донбассе итальянский журналист получил РВП в России

Представитель МВД Волк: итальянский журналист Лоруссо получил РВП в России

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который с 2022 года освещает жизнь в Донбассе и Новороссии, получил разрешение на временное проживание (ВРП) в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Если ты любишь Россию, ее историю, традиции, культуру, ее ценности, Россия готова открыть для тебя свои двери». Так прокомментировал получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации итальянский журналист Винченцо Лоруссо», — говорится в публикации.

По данным Волк, соответствующий документ журналисту вручили сотрудники МВД по вопросам миграции в Луганской Народной Республике. Она отметила, что Лоруссо планирует в ближайшее время получить российское гражданство, поскольку несогласен с недружественной политикой в отношении России.

В конце января шеф-редактор итальянского издания International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство. Журналист выразил благодарность сотрудникам МВД, которые всегда были готовы оказывать поддержку. Он добавил, что считает важной задачей освещение событий страны для западной аудитории.

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами