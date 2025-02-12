Освещающий жизнь в Новороссии и Донбассе итальянский журналист получил РВП в России

Итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который с 2022 года освещает жизнь в Донбассе и Новороссии, получил разрешение на временное проживание (ВРП) в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Если ты любишь Россию, ее историю, традиции, культуру, ее ценности, Россия готова открыть для тебя свои двери». Так прокомментировал получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации итальянский журналист Винченцо Лоруссо», — говорится в публикации.

По данным Волк, соответствующий документ журналисту вручили сотрудники МВД по вопросам миграции в Луганской Народной Республике. Она отметила, что Лоруссо планирует в ближайшее время получить российское гражданство, поскольку несогласен с недружественной политикой в отношении России.

В конце января шеф-редактор итальянского издания International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди, проживающий в России с 2022 года, получил российское гражданство. Журналист выразил благодарность сотрудникам МВД, которые всегда были готовы оказывать поддержку. Он добавил, что считает важной задачей освещение событий страны для западной аудитории.

Ранее в Госдуме призвали не играть в толерантность к мигрантам по примеру Европы.