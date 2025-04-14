Итальянцы уважают Россию и ее граждан, несмотря на пропаганду в европейских СМИ. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил президент политической организации Сantiere Laboratorio Витторио Джиольотти. Он подчеркнул, что Италия на сегодняшний день не в состоянии проводить суверенную внешнюю политику и выстраивать отношения с теми странами, с которыми ей хочется.

«В первую очередь нас поссорили с Россией, с которой у нас долгая история дружественных отношений, тесные экономические связи. И тут важно разделять итальянское правительство и итальянский народ. Итальянский народ не враждебен России, итальянцам нравится [президент России Владимир] Путин, они высоко ценят его», — сказал Джиольотти.

Он добавил, что интернет-ресурсы, телевидение и газеты в Италии показывают абсолютно другую картину, противоположную реальности.

В апреле итальянский портал L'Antidiplomatico написал, что высказывания главы евродипломатии Каи Каллас против России — это символ двойных стандартов Евросоюза.

По мнению журналистов, еврочиновники не хотят признавать, что санкции против РФ оказывают губительный эффект на экономику ЕС, а отказ от российского газа вогнал европейцев в зависимость от США.

Ранее в Италии высказались против перевооружения ЕС.