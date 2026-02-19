Размер шрифта
Синоптик рассказала, когда в Москву придет настоящая весна

Синоптик Позднякова: метеорологическая весна наступит в Москве не раньше марта
Алексей Майшев/РИА Новости

В 2026 году настоящая весенняя погода ожидается в Москве и центральных регионах России не раньше второй половины марта.
Об этом aif.ru рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, о сроках потепления, благодаря которому жители столицы и центральных регионов ощутят «дыхание весны», станет известно только во второй половине марта.

«Дело в том, что даже если сейчас к нам придет очень теплый воздух, накопилось такое количество снега, что все тепло в первую очередь будет уходить на его таяние», — объяснила синоптик.

Она подчеркнула, что россияне начнут ощущать метеорологическую весну только после того, как появятся первые проталины и обнажится влажная земля. Однако до середины марта этого ждать не стоит.

19 февраля Москву накрыл сильнейший снегопад, вызванный циклоном «Валли». Согласно прогнозам синоптиков, к концу дня в столице могут вырасти самые высокие сугробы за всю зиму. Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что за сутки в городе выпадет более 70% месячной нормы осадков.

Ранее синоптик рассказал, когда ослабнет обрушившийся на Москву рекордный снегопад.
 
