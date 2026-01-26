Размер шрифта
Общество

Ветврач дал советы, которые помогут обезопасить собак от догхантеров

Ветврач Цыпленков: широкий намордник поможет обезопасить собак от догхантеров
Широкий намордник, который позволяет открывать рот и дышать, но не дает собакам проглотить что-либо, позволит защитить их от догхантеров. Об этом «Москве 24» рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

Он напомнил, что у злоумышленников может быть доступ к препаратам, которые почти невозможно нейтрализовать. Из-за этого спасти животное будет почти нереально, предупредил эксперт. Кроме того, проглоченный яд в ряде случаев может начать действовать только на третий-четвертый день.

Чтобы помочь животному, ветврач посоветовал брать с собой на прогулку водный раствор трехпроцентной перекиси водорода, который можно залить ему в рот в определенной дозировке, чтобы вызвать рвоту.

«То есть, если хозяин замечает, что во время прогулки питомец съел что-то, нужно использовать перекись прямо на месте», — заключил Цыпленков.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что владельцам собак важно научить их не поднимать различные предметы с земли, а также внимательно следить за ними на прогулке, чтобы не попасться на уловки догхантеров. По его словам, такая привычка может привести к отравлению или более трагическим последствиям.

Ранее в Госдуме обвинили догхантеров в преступлениях против животных и детей.

