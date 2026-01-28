Россиянка праздновала освобождение из колонии и ударила соседа ножом в живот

В Омске женщина расправилась с соседом, празднуя выход из колонии

Жительница Омска отмечала освобождение из колонии и напала на пожилого соседа из-за шума. Об этом сообщает прокуратура области.

Инцидент произошел в общежитии на улице Косенкова. Женщина, только вышедшая из колонии, где отбывала срок за кражу, праздновала освобождение. Вечером в коридоре у нее возник конфликт с 60-летним соседом, который, по ее словам, громко стучал в соседнюю дверь. 52-летняя обвиняемая схватила нож и ударила мужчину в живот. Спасти пострадавшего не удалось.

Омичку задержали, приговором суда ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также ее обязали выплатить 2 млн рублей матери соседа в качестве компенсации морального вреда.

